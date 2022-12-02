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В Краснодарском крае иномарка вылетела на встречку и врезалась в ВАЗ, в нем погибли 3 человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-inomarka-vyletela-na-vstrechku-i-vrezalas-v-vaz-v-nem-pogibli-3-cheloveka
В Краснодарском крае иномарка вылетела на встречку и врезалась в ВАЗ, в нем погибли 3 человека
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария произошла 1 декабря в 22:00 на 25 км трассы Армавир — Курганинск в Курганинском районе.

По предварительным данным, 25-летний житель Ставропольского края ехал за рулем Mercedes. Водитель выехал на встречную полосу и там столкнулся с ВАЗ, которым управлял 28-летний мужчина.

В результате ДТП в ВАЗ погибли 3 человека: водитель и двое мужчин в возрасте 31 года и 34 лет. Водитель иномарки и его 22-летний пассажир получили травмы, пострадавших госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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