В столице Кубани обсудили развитие Краснодарской агломерации

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первая сессия по разработке долгосрочного плана социально-экономического развития территории состоялась в центре по рационализаторству «Точка кипения».

На мероприятии определили тенденции и перспективные проекты для муниципалитетов, которые входят в Краснодарскую агломерацию в соответствии со стратегией развития региона — Краснодара, Горячего Ключа, Динского и Северского районов.

По словам первого вице-губернатора региона Игоря Галася, по данным переписи в Краснодарской агломерации живет более 26% населения Кубани.

«Каждый год жителей становится на 3,5% больше. Растущая численность и реализация крупных инвестпроектов требует адекватного развития инфраструктуры. Сейчас очень важно определить проекты, которые позволят обеспечить высокий уровень качества жизни как в центре, так и на периферии», — сказал первый замглавы региона и подчеркнул, что агломерация станет полноценным деловым и финансовым центром края.

Сейчас реализуют ряд крупных инфраструктурных проектов. Для Краснодара приоритетным проектов является развитие трамвайной сети.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев добавил, что по росту экономики Краснодарская находится в числе передовых агломераций.

«Кубань стала пилотным регионом для развития таких территорий, определенных правительством наряду с Нижним Новгородом и Екатеринбургом. Планку мы не снижаем. При поддержке администрации Краснодарского края в краевой столице на протяжении последних лет активно реализуют проекты развития городского наземного электротранспорта, улично-дорожной сети, инфраструктуры, благоустройства», — добавил министр.

В числе приоритетных направлений — строительство соцобъектов, развитие медицинского и научного потенциалов. Во время сессии объединили все актуальные предложения по экономике, пространственному развитию и человеческому капиталу. Был подготовлен пилотный долгосрочный план, его особенность — проработка проектов и проблем, возникающих при их реализации.

Министерство экономики края совместно с властями муниципалитетов продолжат работать над этим документом. Утвердить его планируют до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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