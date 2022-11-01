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Кондратьев доложил Путину об успехах экономики Краснодарского края

Экономика
01.11.2022 22:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-dolozhil-putinu-ob-uspehah-ekonomiki-krasnodarskogo-kraya
Кондратьев доложил Путину об успехах экономики Краснодарского края
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи с президентом отчитался Владимиру Путину о результатах развития экономики Кубани и росте бюджета региона. 

«Рост доходной части бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше 15%. А расходная часть — 428,9 млрд рублей. Шесть лет назад бюджет был всего 190 млрд рублей. Рост более чем в два раза», — отметил Вениамин Кондратьев.

Владимир Путин подчеркнул, что это результат работы команды губернатора Краснодарского края. 

«Это ваш результат, ваша команда», — заметил президент.

Кондратьев в марте 2022 года утвердил план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае. Документ содержит более 80 антикризисных решений, направленных на преодоление предпринимательством текущей ситуации.

В Краснодарском крае работают Фонды развития промышленности, поддержи бизнеса, микрофинансирования. Они выдают местному бизнесу льготные кредиты с минимальными ставками, предоставляют субсидии и поручительства.

Кроме того, на последней сессии ЗСК кубанские депутаты увеличили расходную часть бюджета на 20,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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