В СТК прокомментировали подорожание проезда в маршрутках Краснодара

Президент «Союза транспортников Кубани» Иван Петров рассказал «Кубань 24» о возможном росте цен на проезд в маршрутках Краснодара и причинах повышения.

По его словам, сейчас стоимость проезда выросла только на маршруте № 414 — это смежный маршрут, который работает между ТЦ «Мега-Адыгея» и Краснодаром.

При этом он отметил, что новая стоимость проезда в маршрутках Краснодара может составит 50 рублей. Цена на проезд по-прежнему составляет 45 рублей, у муниципальных перевозчиков — 40 рублей.

«Перевозчик находится на нерегулируемом тарифе, он сделал расчеты и подал информационное письмо в министерство транспорта о том, что он меняет тариф и разместил в салоне данную информацию. С 16 сентября стоимость изменилась», — рассказал Иван Петров.

Он пояснил, что индексация стоимости проезда ежегодно повышается из-за роста цен и инфляции. Когда это произойдет — каждый перевозчик решит сам, исходя из экономических обоснований, которые перевозчики делают самостоятельно, поскольку находятся на нерегулируемом тарифе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось о росте стоимости проезда в маршрутках Краснодара до 55 рублей.