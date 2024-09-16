До 55 рублей вырастет стоимость проезда в маршрутках Краснодара

Стоимость проезда 16 сентября уже повысил один из перевозчиков на маршруте № 414.

Сообщения об индексации также разместили в салонах нескольких автобусов.

В Союзе транспортников Кубани рассказали, что индексация ежегодная — в первую очередь она связана с инфляцией, ростом цен на топливо примерно на 10%, на запчасти — на 30%, а также дефицитом кадром и ростом МРОТ на 16%.

«У большинства перевозчиков Краснодара и пригорода нерегулируемый тариф — они сами осуществляют технико-экономическое обоснование целесообразности установления тарифа на проезд. И каждый перевозчик сам для себя определяет дату, когда он будет повышать цены и на сколько», — сказал президент краевого Союза транспортников Иван Петров.

Он добавил, что из-за роста цен и других сложностей деятельность перевозчиков становится убыточной. Чтобы автобусы продолжали ездить, тариф на городских маршрутах необходимо проиндексировать минимум до 55 рублей.

«Если говорить про пригородные маршруты, у которых номера на 100 и выше, там тариф зависит от протяженности маршрута и от тарифных участков», — цитирует Ивана Петрова «Кубань Информ».

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