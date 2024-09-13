Семь новых электробусов вышли на маршрут № 10 в Краснодаре

Глава краевой столицы Евгений Наумов утром 13 сентября лично оценил уровень комфорта в новом общественном транспорте.

По словам градоначальника, на баланс Краснодара поступила вторая партия электробусов. Она состоит из семи машин, которые с 13 сентября вышли на маршрут № 10.

«Всего теперь в Краснодаре 23 электробуса. Белорусская модель полностью низкопольная, с тремя дверьми. Есть система связи инвалидов с водителем. Салон может вместить 60 пассажиров», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Также для зарядки новых машин приобрели четыре станции, отметил мэр. Чтобы преодолеть 220 км с полной загрузкой, электробусам потребуется 6-часовая подзарядка. Этот процесс будет проходить ночью.

«Такой современный и комфортный получился подарок горожанам на День Краснодарского края», — заключил Наумов.

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