Проект совместного с Беларусью производства электробусов свернули на Кубани

Реализацию инвестпроекта по созданию российско-белорусского сборочного производства автобусов и электробусов остановили.

Проект свернули из-за вступления в силу изменений в постановление правительства «Об утилизационном сборе», сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство промышленной политики Краснодарского края.

Также на реализацию проекта производства повлияло повышение коэффициентов расчета утилизационного сбора в отношении транспорта, выпущенного в обращение на территории РФ

«Это делает планируемые к выпуску автобусы и электробусы неконкурентоспособными по отношению к существующим производителям ввиду высокой себестоимости», —цитирует издание сообщение кубанского минпрома.

Инвестором должна была стать краснодарская компания «Дилерский центр Юг», которая стала официальным поставщиком техники «Минского автомобильного завода», «Белавтомаза» и «Белкоммунмаша».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и президент Беларуси Александр Лукашенко в 2023 году провели встречу в Минске и обсудили расширение связей по всем направлениям сотрудничества. После чего стало известно, что Краснодарский край закупит электробусы из Беларуси.