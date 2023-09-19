Кондратьев: Беларусь — сильный и надежный партнер Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября провели встречу в Минске и обсудили расширение связей по всем направлениям сотрудничества.

Александр Лукашенко подчеркнул, что для Беларуси Краснодарский край — ключевой торговый партнер. Он сообщил о готовности расширить линейку поставляемой в регион техники.

«Надеюсь, что наши совместные производства по сборке в регионе тракторов, лифтов, комбайнов, спецтехники станут драйверами и для других направлений. Видим неплохие резервы для углубления нашего взаимодействия в агропромышленном комплексе. Наши строители также заинтересованы в сотрудничестве», — сказал президент Беларуси.

Вениамин Кондратьев отметил важность увеличения товарооборота между республикой и краем, особенно в период общих вызовов и трудностей.

«Беларусь — сильный и надежный партнер. Торгово-экономический оборот между краем и республикой в прошлом году вырос на 52%. И сейчас он продолжает расти. Необходимо расширять промышленную кооперацию», — сказал глава Кубани.

Он добавил, что в регионе уже запустили важные белорусские производства, продолжается совместная работа по импортозамещению в АПК, есть перспективы для сотрудничества в области селекции и семеноводства кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы.

Также на встрече обсудили новые направления в сотрудничестве: расширяется совместная работа в строительной сфере, край активно закупает экологичный пассажирский транспорт белорусского производства, кубанские рыбоводческие хозяйства рассматривают закупку кормов у «Белорусской национальной биотехнологической корпорации».

«Сотрудничество с Беларусью основано, в первую очередь, на дружбе, взаимоуважении и нашей общей истории. Мы должны это сохранить и приумножить», — заключил Вениамин Кондратьев.

Сейчас девять городов и районов Кубани и Беларуси связывают договоры о сотрудничестве, еще пять — побратимы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сочи и Минск стали городами-побратимами.