В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
Происшествия
11.11.2022 13:02
Преступление произошло днем 10 ноября в школе станицы Барсуковской.
По версии следствия, на перемене между двумя 15-летними одноклассниками произошел конфликт. Во время драки подросток передавил оппоненту сонную артерию. Самочувствие школьника ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.
Возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Назначили проведение судебных экспертиз. Устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, сообщает пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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