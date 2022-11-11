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В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака

Происшествия
11.11.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stavropolskom-krae-shkolnik-ubil-odnoklassnika-na-peremene-iz-za-ispachkannogo-melom-pidzhaka
В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло днем 10 ноября в школе станицы Барсуковской.

По версии следствия, на перемене между двумя 15-летними одноклассниками произошел конфликт. Во время драки подросток передавил оппоненту сонную артерию. Самочувствие школьника ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Назначили проведение судебных экспертиз. Устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, сообщает пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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