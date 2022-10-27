В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку
Происшествия
27.10.2022 07:58
Тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 25 октября в хуторе Тереховском Усть-Донецкого района Ростовской области.
По данным следствия, на теле присутствуют множественные колото-резаные раны. Также у погибшей зафиксирована черепно-мозговая травма.
Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и личности причастных к его совершению, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
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