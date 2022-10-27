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В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку

Происшествия
27.10.2022 07:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-zhestoko-ubili-12-letnyuyu-devochku
В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку
Фото пресс-службы СУ СК России по Ростовской области

Тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 25 октября в хуторе Тереховском Усть-Донецкого района Ростовской области.

По данным следствия, на теле присутствуют множественные колото-резаные раны. Также у погибшей зафиксирована черепно-мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и личности причастных к его совершению, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

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