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В Краснодаре будут судить мужчину, зарезавшего пожилую пару ради металлолома

Происшествия
26.10.2022 11:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-muzhchinu-zarezavshego-pozhiluyu-paru-radi-metalloloma
В Краснодаре будут судить мужчину, зарезавшего пожилую пару ради металлолома

Преступление произошло 27 сентября 2021 года в одном из частных домов станицы Ирклиевской Выселковского района. Следователи завершили расследование этого уголовного дела.

По версии следствия, 37-летний местный житель 25 сентября 2021 года проник в дом местного жителя на улице Шевченко и украл две чугунные печных плиты. Через два дня он решил украсть металлолом и деньги пенсионеров, живущих на улице Ленина.

Вечером мужчина перелез через забор, однако его заметил хозяин дома. Злоумышленник нанес 80-летнему мужчине 16 ударов ножом по разным частям тела. Потом он проник в дом и нанес 9 ударов ножом его 82-летней супруге. Оба пенсионера скончались на месте от полученных травм.

После убийства жильцов дома, преступник забрал их деньги, отнес тела в дом и поджог его. Правоохранители в кратчайший срок установили личность и местонахождение убийцы и задержали его. Его обвиняют в убийстве, разбойном нападении, краже и уничтожении имущества.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали уголовное дело для рассмотрения в суд. Сейчас обвиняемый находится под стражей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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