В Ставропольском крае мужчина убил друга катаной на берегу реки

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Ессентуков, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, вечером 30 июля мужчина на берегу реки Подкумок поссорился со своим 47-летним другом из-за того, что он оскорбил его жену. Во время конфликта житель Ессентуков достал катану и нанес ею множественные удары по разным частям тела мужчины. От полученных травм он скончался по пути в больницу.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. В ближайшее время он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

За убийство друга катаной мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Читайте также: в Краснодарском крае пьяный мужчина зарубил собутыльницу топором и спрятал ее тело в поле.