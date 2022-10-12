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В Ставропольском крае мужчина убил друга катаной на берегу реки

Происшествия
12.10.2022 10:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stavropolskom-krae-muzhchina-ubil-druga-katanoj-na-beregu-reki-emu-grozit-15-let-kolonii
В Ставропольском крае мужчина убил друга катаной на берегу реки
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Ессентуков, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, вечером 30 июля мужчина на берегу реки Подкумок поссорился со своим 47-летним другом из-за того, что он оскорбил его жену. Во время конфликта житель Ессентуков достал катану и нанес ею множественные удары по разным частям тела мужчины. От полученных травм он скончался по пути в больницу.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. В ближайшее время он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

За убийство друга катаной мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

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