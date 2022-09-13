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В Ставропольском крае 8-летний мальчик утонул в пруду, пытаясь спасти сестру

Происшествия
13.09.2022 18:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stavropolskom-krae-8-letnij-malchik-utonul-v-prudu-pytayas-spasti-sestru
В Ставропольском крае 8-летний мальчик утонул в пруду, пытаясь спасти сестру
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Трагедия произошла днем 11 сентября в селе Александровское на «Цыганском» пруду.

Известно, что 8-летний мальчик и его 6-летняя сестра гуляли по дамбе пруда недалеко от дома. Девочка оступилась, упала в воду и начала тонуть. Пытаясь ее спасти, брат прыгнул в воду, но утонул сам.

Находившийся рядом рыбак подбежал к месту трагедии и успел вытащить из воды тонувшую девочку.

Сейчас следователя проводят проверку по факту смерти 8-летнего мальчика. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также опрашивают очевидцев, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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