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В Ставрополе пьяного мужчину в последний момент спасли от прыжка с балкона. Видео

Происшествия
23.09.2022 15:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stavropole-pyanogo-muzhchinu-v-poslednij-moment-spasli-ot-pryzhka-s-balkona-video
Видео t.me/bigbro_krd

Инцидент произошел 23 сентября в одной из многоэтажек в спальном микрорайоне Ставрополя.

Видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина пытается спрыгнуть с общего балкона одной из многоэтажек, опубликовали в соцсетях очевидцы.

На место происшествия прибыли полицейские. Они установили, что мужчина пришел к своей сожительнице, поссорился с ней и попытался сбросить ее с балкона. Ему это не удалось, тогда он избил ее. Соседи услышали крики женщины и выбежали на балкон. Заметив их, мужчина попытался спрыгнуть с балкона сам, но его остановили. Девушку госпитализировали.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. При задержании он ругался и сопротивлялся. В его отношении составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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