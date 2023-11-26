В Староминском районе проведут акцию «Кубань против рака»

Бригада врачей клинического онкодиспансера № 1 еженедельно выезжает в разные районы края.

В станице Староминской специалисты будут вести прием 27 ноября во взрослом поликлиническом отделении местной ЦРБ на улице Красной, 3.

«Прием будут вести онкодерматолог, маммолог, врач УЗИ, другие специалисты. Предварительную запись к специалистам организовали в регистратуре поликлиники», — рассказал главный внештатный врач-онколог министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко.

Профилактические акции проводят в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями по нацпроекту «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: врачи спасли жизнь недоношенной девочке весом 420 граммов в Краснодаре.