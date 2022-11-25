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В Староминском районе по нацпроекту благоустроили сквер и установили «Часовню памяти»

Общество
25.11.2022 19:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-starominskom-rajone-po-natsproektu-blagoustroili-skver-i-ustanovili-chasovnyu-pamyati
В Староминском районе по нацпроекту благоустроили сквер и установили «Часовню памяти»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сквер на улице Коммунаров в станице Староминской привели в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

За проект благоустройства этой территории проголосовали жители станицы в 2021 году. Сквер получил имя 225-летия освоения казаками кубанских земель.

В сквере разместили малые архитектурные формы, лавочки, фонари. Кроме того, там установили памятный знак «Часовня памяти».

«От себя лично, от администрации района, от имени совета депутатов благодарю всех, кто принял активное участие в восстановлении справедливой памяти», — сказал глава Староминского района Владимир Горб.

С 2017 года в Краснодарском крае по нацпроекту привели в порядок свыше 1,2 тыс. парков и скверов в разных городах и районах, сообщили пресс-служба администрации Краснодарского края.

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