В Староминском районе мужчины наворовали крышек на 1,3 млн рублей
Происшествия
16.09.2022 17:36
Бывшие сотрудники гидростроительного предприятия украли 43 крышки под кабельные вводы. Возбуждено уголовное дело.
По данным правоохранителей, молодые люди ранее работали на предприятии. Оборудование они похитили и вывезли на автомобиле. Крышки они планировали продать. Спустя время их задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Геленджике двое мужчин нелегально нарубили дров в парке почти на 1 млн рублей.
Популярные новости
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации
- «Яндекс» подал в суд на краснодарца и требует 100 тыс. рублей
- В Анапе во время уличного конфликта парень протаранил полицейского и повалил его на тротуар
- Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко назвал слова Зеленского «провокацией»
- В Краснодарском крае на выходных ожидается 37-градусная жара