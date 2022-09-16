В Староминском районе мужчины наворовали крышек на 1,3 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Бывшие сотрудники гидростроительного предприятия украли 43 крышки под кабельные вводы. Возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, молодые люди ранее работали на предприятии. Оборудование они похитили и вывезли на автомобиле. Крышки они планировали продать. Спустя время их задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Геленджике двое мужчин нелегально нарубили дров в парке почти на 1 млн рублей.