В Геленджике двое мужчин нелегально нарубили дров в парке почти на 1 млн рублей

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Мужчины не имели разрешения рубку деревьев. Им грозит до семи лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, жители Геленджика спили дубы и грабанники на территории природного парка «Маркотх» в лесу села Архипо-Осиповка. Древесину мужчины планировали использовать в качестве дров. Ущерб нанесенный природе превысил 750 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Геленджичан обвиняли по статьям «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов» и «Незаконная рубка лесных насаждений». Черные лесорубы находились под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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