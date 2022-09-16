В Геленджике двое мужчин нелегально нарубили дров в парке почти на 1 млн рублей
Происшествия
16.09.2022 14:19
Мужчины не имели разрешения рубку деревьев. Им грозит до семи лет лишения свободы.
По данным правоохранителей, жители Геленджика спили дубы и грабанники на территории природного парка «Маркотх» в лесу села Архипо-Осиповка. Древесину мужчины планировали использовать в качестве дров. Ущерб нанесенный природе превысил 750 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Геленджичан обвиняли по статьям «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов» и «Незаконная рубка лесных насаждений». Черные лесорубы находились под подпиской о невыезде.
Уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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