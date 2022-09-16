В Краснодаре будут судить 17 человек за мошенничество с подставными ДТП

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 17 участников организованной группы в возрасте от 23 до 56 лет, которые похитили 4 млн рублей у страховых компаний.

По данным следствия, с декабря 2018 года по июнь 2020 года 17 жителей Краснодара, Геленджика, Горячего Ключа, Курганинского, Красноармейского и Апшеронского районов совершили серию мошенничеств в сфере автострахования. Они распределили роли и инициировали ДТП. После этого они фальсифицировали дела об административных правонарушениях по ДТП и предоставляли сведения в страховую компанию для возмещения вреда. Ущерб 5 страховым компаниям составил около 4 млн. рублей. Злоумышленники пытались похитить имущество на общую сумму более 2,1 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследовании завершили, материалы передали в суд. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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