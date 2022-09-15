В Краснодарском крае будут судить застройщика, обманувшего 25 человек на 40 млн рублей
В Белореченском районе следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве.
По версии следствия, учредитель строительной компании заключил договоры с 25 людьми на продажу недвижимости в Белореченском районе. Однако он не выполнил взятые на себя обязательства. Полученные деньги злоумышленник потратил на себя. Общая сумма ущерба составила более 40 млн рублей.
Мужчина скрывался от правосудия. Его объявили в федеральный розыск. Полицейские задержали подозреваемого в Ставрополе и заключили под стражу.
Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело для рассмотрения в суд. За мошенничество мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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