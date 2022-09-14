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В Краснодарском крае после банкротства элеватора возбудили дело о крупном мошенничестве

Происшествия
14.09.2022 14:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-posle-bankrotstva-elevatora-vozbudili-delo-o-krupnom-moshennichestve
В Краснодарском крае после банкротства элеватора возбудили дело о крупном мошенничестве
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявила прокуратура во время проверки соблюдения законодательства о банкротстве.

Во время проверки установили, что директор элеватора, который спустя время обанкротился, заключил договор на хранение, переработку и отпуск сельскохозяйственной продукции. Контрагент предоставил подложную квитанцию о хранении сельхозпродукции. Ущерб составил на сумму более 1,3 млн рублей. В результате действий руководителя предприятия у элеватора образовалась кредиторская задолженность на сумму более 17 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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