В Краснодарском крае после банкротства элеватора возбудили дело о крупном мошенничестве
Происшествия
14.09.2022 14:46
Преступление выявила прокуратура во время проверки соблюдения законодательства о банкротстве.
Во время проверки установили, что директор элеватора, который спустя время обанкротился, заключил договор на хранение, переработку и отпуск сельскохозяйственной продукции. Контрагент предоставил подложную квитанцию о хранении сельхозпродукции. Ущерб составил на сумму более 1,3 млн рублей. В результате действий руководителя предприятия у элеватора образовалась кредиторская задолженность на сумму более 17 млн рублей.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.
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