В Староминском районе капитально отремонтировали спортшколу «Юность»

Ремонт в спортшколе сделали по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

К главе региона с просьбой отремонтировать спортивную школу «Юность», которая находится в здании местного Дома культуры, обратилась жительница Староминского района.

Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани не только строят новые спортобъекты, но и ремонтируют действующие.

«Потому что именно такие Дома культуры, спортивные школы становятся центрами притяжения для подрастающего поколения. Именно там с пользой для здоровья должна проводить время вся активная молодежь», — подчеркнул губернатор.

По его поручению из бюджета края выделили деньги на ремонт, который провели с сентября по декабрь прошлого года. В помещении заменили окна, обновили стены и потолки, напольное покрытие, привели в порядок спортзал.

Спортивная школа уже возобновила работу. Во время церемонии открытия отремонтированной школы красную ленточку разрезали и первыми выступили в обновленном спортзале воспитанницы отделения аэробики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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