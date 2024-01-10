Более 500 соцобъектов отремонтируют в этом году в Краснодарском крае

Такую задачу поставил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 10 января во время краевого совещания с участием вице-губернаторов, руководителей всех министерств и ведомств края.

По словам главы региона, в прошлом году в крае отремонтировали более 700 соцобъектов.

«В планах на этот год — 500 школ, детсадов, поликлиник и больниц. Их количество уменьшается потому, что мы последовательно решаем проблему», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что дефицит кадров остается одним из важнейших вопросов социальной отрасли.

«В прошлом году мы продолжили выплачивать по 1 млн рублей на первый взнос по ипотеке учителям, врачам и социальным работникам. Такого нет ни в одном регионе. С октября на 5 тыс. рублей увеличили зарплату учителям. Это наша благодарность за их труд», — добавил глава региона.

Вице-губернатор Анна Минькова сообщила о том, что в 2023 году сделали капремонт в 24 медучреждениях, в шести — по нацпроектам. В этом году планируют сделать капремонт в 30 поликлиниках и больницах.

«Отремонтировали 698 образовательных организаций, некоторые капитально. Вложения в систему образования позволили в 4 раза увеличить число районов, где школы работают в одну смену. Теперь таких муниципалитетов 22. В этом году мы планируем оснастить и укомплектовать строящиеся 17 школ и 13 детсадов. Всего отремонтируем 506 соцобъектов», — сказала Анна Минькова.

Для медиков в прошлом году закупили 32 квартиры, а всего с 2020 года — 235. На компенсации услуг ЖКХ в прошлом году направили 209 млн рублей.

Выплаты за классное руководство в прошлом году получили 31 тыс. учителей. С 2022 года всем учителям доплачивают по 5 тыс. рублей к 1 сентября. На Кубани в этом году сохранят все меры поддержки соцработников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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