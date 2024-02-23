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В станице Веселой Павловского района по нацпроекту благоустроили парк

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-veseloj-pavlovskogo-rajona-po-natsproektu-blagoustroili-park
В станице Веселой Павловского района по нацпроекту благоустроили парк
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
Зеленую зону в центре станицы реконструировали по нацпроекту «Жилье и городская среда».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошника, комфортная зона отдыха появилась на улице Ленина. Рядом с обновленным сквером находятся местные школа, Дом культуры и стадион. Авторы проекта, по которому здесь были установлены тренажеры, оборудованы детская и спортивная площадки, убеждены, что все это будет востребовано у юных и взрослых станичников

Кроме спортивного и игрового оборудования в сквере появились новые тротуары,  скамьи, и фонари уличного освещения. К уже существующим здесь деревьям подсадили клены, липы, тополя и туи, а также можжевельник, самшит и другие растения.

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