В станице Веселой Павловского района по нацпроекту благоустроили парк

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошника, комфортная зона отдыха появилась на улице Ленина. Рядом с обновленным сквером находятся местные школа, Дом культуры и стадион. Авторы проекта, по которому здесь были установлены тренажеры, оборудованы детская и спортивная площадки, убеждены, что все это будет востребовано у юных и взрослых станичников

Кроме спортивного и игрового оборудования в сквере появились новые тротуары, скамьи, и фонари уличного освещения. К уже существующим здесь деревьям подсадили клены, липы, тополя и туи, а также можжевельник, самшит и другие растения.

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