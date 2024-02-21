Более 500 тыс. квадратных метров жилья ввели на Кубани в январе

В Краснодарском крае ввод в эксплуатацию новых жилых площадей проводят согласно нацпроекту «Жилье и городская среда».

Так, за первый месяц этого года на Кубани ввели более 516 тыс. кв. м жилья. Из них большая часть — свыше 481 тыс. кв. м — приходится на индивидуальные дома, а оставшаяся — на многоквартирные.

По информации регионального департамента строительства, в стройотрасли Кубани сейчас трудятся 256 тыс. человек, средняя заработная плата по итогам прошлого года — 61,5 тыс. рублей, что более чем на 20% превышает показатели 2022 года. При этом в крупных и средних организациях она составляет 85,1 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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