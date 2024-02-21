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Канализационную насосную станцию построят в поселке под Краснодаром

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kanalizatsionnuyu-nasosnuyu-stantsiyu-postroyat-v-poselke-pod-krasnodarom
Канализационную насосную станцию построят в поселке под Краснодаром
Фото: Александр Райко

Новая КНС с ежедневной мощностью 5,5 тыс. куб. м воды появится в поселке Северном. Строительством занимается «Росводоканал Краснодар».

Объект возводят согласно инвестиционной программе. На сегодняшний день уже готовы напорные сети. Их подключат к каналам водоотведения на территории многоэтажной жилой застройки площадью около 18 га, где находится коттеджный поселок «Парковый».

После завершения работ канализационная система в этом районе станет надежнее и стабильнее, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре начали прокладывать новую канализационную трубу в районе ТЭЦ.

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