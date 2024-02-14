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В Краснодаре начали прокладывать новую канализационную трубу в районе ТЭЦ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-prokladyvat-novuyu-kanalizatsionnuyu-trubu-v-rajone-tets
В Краснодаре начали прокладывать новую канализационную трубу в районе ТЭЦ
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Строительством напорных сетей водоотведения диаметром 450 мм в краевой столице занимается «Росводоканал Краснодар».

Общая протяженность нового трубопровода составит 1,3 км. Новую трубу проложат от канализационно-насосной станции ТЭЦ до улицы Сормовской. Новая ветка станет резервной линией для бесперебойной работы канализационной системы в густонаселенном микрорайоне. Она обеспечит надежным водоотведением более 10 тыс. краснодарцев, живущих в границах улиц Трамвайной, Пашковской, Западной, Новой, Фабричной и Сормовской.

Сети прокладываются на глубине 3 м с помощью современных технологий. Так как работы ведут в районе с плотной жилой застройкой, их выполняют методом горизонтально-направленного бурения, чтобы минимизировать ущерб асфальту. Завершить работы планируется до конца мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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