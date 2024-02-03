Трещина появилась на улице Игнатова из-за ремонта канализации в Краснодаре

Трещина на асфальте на улице Игнатова появилась вдоль места проведения реконструкции канализационного коллектора.

В МЦУ Краснодара сообщили, что специалисты ООО «Краснодар Водоканал» уже выполнили линейную часть работ, сейчас проводятся работы по устройству колодца.

«Все работы ведутся с соблюдением техники безопасности, соответствующих норм и правил. Место разрытия под колодец усилено, это не позволит допустить смещение или обвал грунта. После завершения работ полностью восстановят асфальт и благоустроят прилегающую территорию. Завершить земляные работы и засыпать котлованы планируется до 15 февраля», — сообщает МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее на улице Игнатова во время ремонта сетей канализации подмыло стену котлована.