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Трещина появилась на улице Игнатова из-за ремонта канализации в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/treshhina-poyavilas-na-ulitse-ignatova-iz-za-remonta-kanalizatsii-v-krasnodare
Трещина появилась на улице Игнатова из-за ремонта канализации в Краснодаре
Фото t.me/mcu_krd

Трещина на асфальте на улице Игнатова появилась вдоль места проведения реконструкции канализационного коллектора.

В МЦУ Краснодара сообщили, что специалисты ООО «Краснодар Водоканал» уже выполнили линейную часть работ, сейчас проводятся работы по устройству колодца.

«Все работы ведутся с соблюдением техники безопасности, соответствующих норм и правил. Место разрытия под колодец усилено, это не позволит допустить смещение или обвал грунта.  После завершения работ полностью восстановят асфальт и благоустроят прилегающую территорию. Завершить земляные работы и засыпать котлованы планируется до 15 февраля», — сообщает МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее на улице Игнатова во время ремонта сетей канализации подмыло стену котлована.

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