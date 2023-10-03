Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре во время ремонта сетей канализации подмыло стену котлована

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vo-vremya-remonta-setej-kanalizatsii-podmylo-stenu-kotlovana
В Краснодаре во время ремонта сетей канализации подмыло стену котлована
Фото t.me/emnaumov

Инцидент произошел 2 октября во время плановых работ на канализационных сетях на улице Игнатова, 2.

О произошедшем сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, который утром 3 октября выехал на место происшествия. По его словам, во время строительных работ на сетях канализации  из-за грунтовых вод подмыло часть стены котлована.

«Такое бывает. Никакой угрозы для рядом стоящих домов нет. Сейчас уже установили новый колодец и заменили сети Всю ночь специалисты засыпали котлован», — написал Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Глава города добавил, что работы завершат в течение недели.

Читайте также: жители станицы Крыловской пожаловались на многолетние проблемы с канализацией.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях