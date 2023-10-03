В Краснодаре во время ремонта сетей канализации подмыло стену котлована

Инцидент произошел 2 октября во время плановых работ на канализационных сетях на улице Игнатова, 2.

О произошедшем сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, который утром 3 октября выехал на место происшествия. По его словам, во время строительных работ на сетях канализации из-за грунтовых вод подмыло часть стены котлована.

«Такое бывает. Никакой угрозы для рядом стоящих домов нет. Сейчас уже установили новый колодец и заменили сети Всю ночь специалисты засыпали котлован», — написал Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Глава города добавил, что работы завершат в течение недели.

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