В станице Варениковской по нацпроекту поставили новый рентген-аппарат

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В местной поликлинике после капитального ремонта появился современный рентген-аппарат. Его приобрели по нацпроекту «Здравоохранение».

«В этому году мы капитально отремонтировали взрослую поликлинику в станице Варениковской Крымского района. Кроме полного обновления здания, благоустроили и прилегающую территорию», сообщает замгубернатора Кубани Анна Минькова в Telegram.

Вице-губернатор добавила, что на базе поликлиники работают все необходимые профильные и смотровые кабинеты. Пациенты могут пройти ЭКГ, УЗИ и флюорографию. Не хватало современного рентген-аппарата. Его купили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и уже установили в медучреждении.

«Теперь здесь доступен полный спектр качественных медицинских услуг», — заключила Анна Минькова.

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