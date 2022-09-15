В станице Варениковской по нацпроекту поставили новый рентген-аппарат
В местной поликлинике после капитального ремонта появился современный рентген-аппарат. Его приобрели по нацпроекту «Здравоохранение».
«В этому году мы капитально отремонтировали взрослую поликлинику в станице Варениковской Крымского района. Кроме полного обновления здания, благоустроили и прилегающую территорию», сообщает замгубернатора Кубани Анна Минькова в Telegram.
Вице-губернатор добавила, что на базе поликлиники работают все необходимые профильные и смотровые кабинеты. Пациенты могут пройти ЭКГ, УЗИ и флюорографию. Не хватало современного рентген-аппарата. Его купили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и уже установили в медучреждении.
«Теперь здесь доступен полный спектр качественных медицинских услуг», — заключила Анна Минькова.
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