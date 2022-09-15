Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В станице Варениковской по нацпроекту поставили новый рентген-аппарат

Общество
15.09.2022 17:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-varenikovskoj-po-natsproektu-postavili-novyj-rentgen-apparat
В станице Варениковской по нацпроекту поставили новый рентген-аппарат
Фото t.me/minkovaanna23

В местной поликлинике после капитального ремонта появился современный рентген-аппарат. Его приобрели по нацпроекту «Здравоохранение».

«В этому году мы капитально отремонтировали взрослую поликлинику в станице Варениковской Крымского района. Кроме полного обновления здания, благоустроили и прилегающую территорию», сообщает замгубернатора Кубани Анна Минькова в Telegram.

Вице-губернатор добавила, что на базе поликлиники работают все необходимые профильные и смотровые кабинеты. Пациенты могут пройти ЭКГ, УЗИ и флюорографию. Не хватало современного рентген-аппарата. Его купили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и уже установили в медучреждении.

«Теперь здесь доступен полный спектр качественных медицинских услуг», — заключила Анна Минькова.

Читайте также: участковой больнице Красноармейского района установили новый рентген-аппарат.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
  3. В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками
  4. Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
  5. Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
  6. Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях