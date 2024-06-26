В станице Тихорецкого района по нацпроекту обновляют общественную территорию

Речь идет о зеленой зоне в центре станицы Архангельской. Ее благоустраивают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь зеленой зоны составляет более 9 тыс. кв. м. Рабочие уже выполнили 75% запланированных работ.

«Там уложили тротуарную плитку вокруг здания Дома культуры, обновили площадку вокруг мемориального комплекса, построенного к 40-летию победы в Великой Отечественной войне в память о погибших земляках. Сейчас завершают установку бордюрного камня и устройство пешеходных дорожек», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Также на территории сделают скейт-площадку и амфитеатр, установят объекты малых архитектурных форм, сделают парковку. Озеленение там проведут этой осенью.

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