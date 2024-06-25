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В Каневском районе осенью завершат обновление зеленой зоны возле СКЦ «Досуг»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kanevskom-rajone-osenyu-zavershat-obnovlenie-zelenoj-zony-vozle-skts-dosug
В Каневском районе осенью завершат обновление зеленой зоны возле СКЦ «Досуг»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Зеленую зону обновляют в станице Новодеревянковской рядом с социально-культурным центром «Досуг». Работы ведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Рабочие уже провели демонтаж и сделали планировку. Сейчас завершают укладку плитки, в том числе вокруг мемориального камня, который установлен в память об основателях станицы и ее защитниках.

«Проектом предусмотрена замена скамеек и урн. Также будут оборудованы детская и скейт-площадки, а для проведения станичных мероприятий смонтируют сцену», — рассказал на своей страничке в социальных сетях врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник.

Кроме того, в парке проведут дополнительное озеленение. Завершить все работы планируют осенью этого года.

Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году обновят 104 общественных территории, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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