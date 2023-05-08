В станице Тамань в огород одного из частных домов упал неизвестный предмет
Происшествия
08.05.2023 21:03
Инцидент произошел 8 мая около 16:30. Пострадавших нет.
По данным ЕДДС Темрюкского района, в станице Тамань на придомовую территорию одного из домов на улице им. Калинина упал неизвестный предмет.
«Территория оцеплена, ведется поиск фрагментов. Пострадавших и разрушений нет», — уточнили в оперативном штабе Краснодарского края.
Читайте также: российские силы 7 мая отразили атаку более 10 беспилотников в Крыму.