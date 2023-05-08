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В станице Тамань в огород одного из частных домов упал неизвестный предмет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-taman-v-ogorod-odnogo-iz-chastnyh-domov-upal-neizvestnyj-predmet
В станице Тамань в огород одного из частных домов упал неизвестный предмет
Фото t.me/gk_news1

Инцидент произошел 8 мая около 16:30. Пострадавших нет.

По данным ЕДДС Темрюкского района, в станице Тамань на придомовую территорию одного из домов на улице им. Калинина упал неизвестный предмет.

«Территория оцеплена, ведется поиск фрагментов. Пострадавших и разрушений нет», — уточнили в оперативном штабе Краснодарского края.

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