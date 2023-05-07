Российские силы 7 мая отразили атаку более 10 беспилотников в Крыму

Более 10 украинских беспилотников атаковали ночью 7 мая Крым и Севастополь. Системы ПВО отразили все атаки беспилотников. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены. Жертв и разрушений нет», — написал Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По словам главы Севастополя, один беспилотник потерял управление и упал в лесополосе. Его обломки уже нашли. Второй — сбили над морем в районе мыса Херсонес. Третий БПЛА был сбит над морем со стороны Северного мола.

«Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», — отметил Михаил Развозжаев в Telegram-канале.

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