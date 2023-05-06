В небе над Крымом сбили две баллистические ракеты

Две баллистические ракеты сбили ПВО над Крымом 6 мая.

Советник главы республики Крым Олег Крючков в Telegram сообщил, что были сбиты две баллистические ракеты, выпущенные украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что силы противовоздушной обороны сбили одну ракету ОТРК «Гром-2». Разрушений и пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 6 мая движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам. Также сообщалось о работе ПВО на севере Крыма.