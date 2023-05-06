Движение по Крымскому мосту приостановили по техническим причинам

О временном прекращении движения по Крымскому мосту утром 6 мая сообщил советник главы республики Крым Олег Крючков.

Сообщается, что движение планируют восстановить в ближайшее время. Керченская паромная переправа продолжает работать в обычном режиме, написал Крючков в Telegram.

О возобновлении движения Крючков сообщил в 9:45.

Ранее в этот день Крючков сообщал, что на севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет.

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