В станице Тамань начали строить новую поликлинику
Общество
10.03.2023 09:41
В станице Тамань в марте приступили к строительству поликлиники на 350 посещений в смену.
Современное здание совместит блоки взрослой и детской поликлиник. Согласно проектно-сметной документации, медицинское учреждение будет построено с учетом всех необходимых требований, укомплектовано необходимым современным оборудованием и инвентарем.
Завершить строительство планируется в 2025 году, сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков.
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