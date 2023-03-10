В станице Тамань начали строить новую поликлинику

В станице Тамань в марте приступили к строительству поликлиники на 350 посещений в смену.

Современное здание совместит блоки взрослой и детской поликлиник. Согласно проектно-сметной документации, медицинское учреждение будет построено с учетом всех необходимых требований, укомплектовано необходимым современным оборудованием и инвентарем.

Завершить строительство планируется в 2025 году, сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков.

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