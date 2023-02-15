Кондратьев: на строительство и приобретение поликлиник дополнительно направят 3,4 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 15 февраля во время 10-й сессии ЗСК.

По словам главы региона, основные деньги из бюджета идут на соцобъекты. Вениамин Кондратьев отметил, что объемы финансирования уже превосходят олимпийское строительство.

«Сегодня мы увеличили на 3,4 млрд заложенную ранее сумму на возведение и приобретение новых поликлиник. Теперь на эти цели предусмотрено 10,1 млрд рублей», — сказал губернатор.

Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения увеличили на 6 млрд рублей. Общее финансирование составит 14,5 млрд рублей. Эта цифра в 1,8 раза выше, чем в 2022 году.

Вениамин Кондратьев отметил, что важно синхронизировать строительные работы с современным оснащением объектов здравоохранения.

«Мы начали строительство первого в крае уникального многопрофильного центра медицинской реабилитации, где будут восстанавливать свое здоровье пациенты с тяжелыми травмами. На него дополнительно выделяем 2 млрд рублей», — добавил глава Кубани.

На лекарства для льготников дополнительно выделили 1,3 млрд рублей, всего финансирование этой сферы составит 12,3 млрд рублей.

На Кубани в текущем году идут работы по 19 новым поликлиникам и 14 офисам ВОП. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» обустроят 11 ФАПов. Продолжают реконструировать основное здание ККБ №1 имени Очаповского и лечебного корпуса центра функциональной хирургии и гастроэнтерологии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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