В станице Староминской 30 июля пройдет профилактическая акция «День здоровья»
Общество
29.07.2022 08:33
В центральной районной больнице жителям расскажут о профилактике гепатитов. Мероприятие приурочат ко всемирному дню борьбы с этим заболеванием.
На специальном посту в поликлинике местные жители смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать индекс массы тела, проверить состояние сердца, сделать экспресс-анализ крови, электрокардиограмму, УЗИ, маммографию и флюорографию. При себе необходимо иметь паспорт.
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