Слабость, холодный пот и страх смерти: кардиолог назвал симптомы «немого инфаркта»

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О том, что сильная боль в груди является самым распространенным признаком инфаркта и поводом срочно вызвать скорую помощь, известно многим. Но в ряде случаев инфаркт может сопровождаться иными симптомами и быть совершенно безболезненным.

О «немом инфаркте» рассказал доктор медицинских наук, главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина» Заур Шугушев. Он отметил, что некроз тканей сердца часто безболезненно протекает у пациентов с сахарным диабетом второго типа.

«Существует так называемый немой инфаркт, или безболевой инфаркт. Это когда происходит инфаркт, то есть некроз тканей сердца, а человек себя чувствует почти нормально. Боли нет. Состояние у него критическое и умереть он может в любой момент. Но самочувствие вполне удовлетворительное. Чаще всего «немой инфаркт» встречается у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Сахарный диабет второго типа поражает нервные окончания. И человек не ощущает, что у него отмирает кусок сердца», — сказал врач.

Шугушев предупредил, какие изменения в самочувствии являются поводом для срочного обращения к врачам. По его словам внезапный необоснованный страх смерти — самый распространенный признак безболевого инфаркта.

«Самый частый симптом — страх смерти. То есть когда люди необоснованно ощущают страх, что они могут в любой момент умереть. Это возникает из-за того, что во время гибели клеток миокарда происходит выброс определенных веществ, которые на нервную систему действуют именно таким образом, что вызывают чувство страха смерти. Другой часто встречающийся симптом — это резкая необъяснимая слабость. Еще может выступить холодный липкий пот — не такой, к которому мы привыкли при физических нагрузках. И четвертый симптом — это дискомфорт в нетипичных местах. Вроде челюсти, в левой руке или где-то в животе, около шеи», — сказал Заур Шугушев.

Заметив эти симптомы, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Для спасения пациента с инфарктом важны первые три часа.

«После того, как человек почувствовал эти симптомы, в любой момент может наступить фатальный исход. То есть сердце может отказаться биться. Идеальное окно от возникновения симптомов до получения хирургического лечения — это три часа, так называемые три золотых часа. Если в этот период пациент попадает к хирургу, то до 80% массы миокарда левого желудочка, который погибает, можно спасти», — предупредил кардиолог.

Врач также напомнил, что любые непривычные ощущения и необъяснимые симптомы также должны стать поводом для обращения к врачу, сообщает радио Sputnik.

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