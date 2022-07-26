Ожирение, диабет, рак: диетолог рассказал, чем опасны лимонады

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По мнению эксперта, «абсолютно вредным продуктом» являются напитки с большим содержанием сахара. К ним относятся всеми любимые газировки и лимонады.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург отметил, что частое употребление таких напитков может спровоцировать не только ожирение, но и гипертонию, диабет и даже развитие некоторых видов злокачественных опухолей.

«В лимонаде есть ароматизаторы, красители и очень много сахара. Это абсолютно вредный продукт. Сахар в жидком виде еще вреднее, чем сахар в составе еды, которую надо жевать. Жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом и в какой-то момент его концентрация в крови и тканях может резко повыситься. Организм человека не умеет справляться с такими «аварийными» повышениями уровня сахара. Из-за этого может возникать интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков, то есть гликирование», — сказал врач.

Сахарные «аварийные нагрузки» ведут к ожирению и возрастным болезням.

«Люди, злоупотребляющие этим напитком, скорее заболевают такими болезнями, как диабет, атеросклероз, гипертония, некоторые виды опухолей», — предупредил Гинзбург.

Чем утолять жажду в жару? По мнению диетолога, помочь может вода или же напитки, приготовленные самостоятельно без лишнего сахара.

«В жару люди начинают употреблять это сладкое пойло (лимонад, — ред.) не с целью поесть, а сахар – это еда, а с целью получить воду, но это неправильно. Воду лучше всего получать именно из воды. Если хочется получить какое-то удовольствие, то очень хорошо делать лимонады самостоятельно с добавлением лимона, имбиря и натуральных подсластителей. Но только без сахара. Можно использовать ягодные морсы или травяные настои. Они великолепно действуют в жару», — цитирует диетолога радио Sputnik.

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