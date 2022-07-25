Жир вместо мышц: врач предупредил об опасности спортивного питания

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Спортпит — не легкий перекус на каждый день. О том, в каких случаях эти продукты могут привести к ожирению, рассказал спортивный врач Илья Мелехин.

В предназначенных для спортсменов продуктах обычно содержится большое количество калорий, которые необходимо расходовать во время тренировок. Особенно калорийны протеиновые батончики. Именно их стоит избегать тем, кто не занимается в спортзале, а просто собирается «полезно» перекусить.

«Протеиновый батончик — это звучит красиво, звучит спортивно. Но при его употреблении может вырасти не мышечная масса, а жировая. Это происходит, если мы воспринимаем протеиновые батончики в качестве обычной пищи. Дело в том, что там много калорий и, если употреблять такую еду не в спортзале во время интенсивных занятий, то мы не пускаем в работу эти калории. В итоге мы набираем лишний вес, который нам не нужен», — сказал Мелехин.

Однако это не означает, что от батончиков стоит совсем отказаться. По мнению эксперта, просто выбирать правильные моменты для их употребления.

«Надо четко понимать, для чего человек ест протеиновый батончик. Например, его можно съесть в качестве перекуса, когда у вас такая работа, что нет времени оторваться на прием пищи. Второй вариант — это занятия спортом. Иногда так бывает, что протеиновый батончик — это средство подпитки, без которого человек не сможет добежать дистанцию или нанесет вред здоровью во время тренировок. Каких-то жестких ограничений, конечно, нет. Но важно сжигать калорий столько же или больше, чем вы получаете из протеинового батончика», — цитирует врача радио Sputnik.

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