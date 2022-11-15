В станице Старокорсунской под Краснодаром жители 16 улиц останутся без света

Видео канала «Кубань 24»

Восстановить подачу электричества обещают около 17:00. До этого времени энергетики планируют расчистить охранную зону воздушных линий электропередачи.

Специалисты будут обрезать ветки высоких деревьев. Это необходимо, чтобы устранить риск их падения на провода. Всего планируется обследовать участок протяженностью около 500 м.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители 13 улиц.