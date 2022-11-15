В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители 13 улиц

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе в ЕДДС Краснодара сообщили 15 ноября около 7:40.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «С-310» и еще 8 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Дзержинского, Волгоградская, Грибоедова, Нестерова, Сафонова, Гастелло, Димитрова, Лазурная, Можайского, Циолковского, Полевая, Талалихина, Ярославского.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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