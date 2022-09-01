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В станице Старокорсунской открыл двери новый корпус школы № 86

Общество
01.09.2022 15:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-starokorsunskoj-otkryl-dveri-novyj-korpus-shkoly-86
Видео канала «Кубань 24»

Блок рассчитан на 250 человек. В нем будут учиться начальные классы.

«Нам очень важно, чтобы каждый ученик обучался в достойных условиях, и, конечно, учитель работал в современных условиях, на современном оборудовании», — сообщила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Первоклассники уже готовы к новому учебному году. За лето они выучили буквы, цифры, а некоторые даже перевыполнили план и готовы встретиться с самыми сложными заданиями.

В этой школе есть все необходимое — оборудованные классы, просторный спортзал, столовая. В новом актовом зале планируют проводить творческие встречи и организовать театральный кружок.

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