В Краснодарском крае к 1 сентября капитально отремонтировали 800 учебных заведений
Общество
01.09.2022 13:31
В День знаний в регионе открыли свои двери 8 новых учреждений, в том числе корпус школы № 102 в Краснодаре.
Теперь все ученики России будут начинать каждую неделю с поднятия флага и гимна. В школах края 1 сентября триколоры подняли на торжественной линейке. Так, в новой школе № 102 Краснодара эту честь предоставили отличникам.
Новый корпус школы находится на улице Конгрессной. Учебное заведение оборудовали по самым современным стандартам. К примеру, в каждом классе установили интерактивные доски. Родители и ученики уже оценили эти условия.
Читайте также: в Сочи в новом учебном году за парты сядут 77 тыс. школьников.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- Около Славянска-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
- Жители Прикубанского округа Краснодара пожаловались на стаю агрессивных собак