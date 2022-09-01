В Краснодарском крае к 1 сентября капитально отремонтировали 800 учебных заведений

Видео канала «Кубань 24»

В День знаний в регионе открыли свои двери 8 новых учреждений, в том числе корпус школы № 102 в Краснодаре.

Теперь все ученики России будут начинать каждую неделю с поднятия флага и гимна. В школах края 1 сентября триколоры подняли на торжественной линейке. Так, в новой школе № 102 Краснодара эту честь предоставили отличникам.

Новый корпус школы находится на улице Конгрессной. Учебное заведение оборудовали по самым современным стандартам. К примеру, в каждом классе установили интерактивные доски. Родители и ученики уже оценили эти условия.

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