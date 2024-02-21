В станице Северской открыли мемориальную доску с именами 32 участников СВО

На открытии побывал директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко, который не понаслышке знает, что такое вооруженный конфликт.

Около года в качестве военного репортера Александр Руденко провел в Сирии.

«Мне, как журналисту, сложно оценить подвиг, который сегодня совершают наши солдаты на Донбассе, или который они совершали в Сирии или в Афганистане, где воевало более полумиллиона наших солдат. Да, Владимир Путин принял не простое, но единственное верное решение – защитить наш суверенитет, нашу страну и русский народ», – отметил Александр Руденко.

Всего в зоне СВО служат больше 400 бойцов из Северского района. Накануне в станице Северской отметили годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. У Вечного огня прошло возложение цветов, а у мемориала вспомнили героев, сражавшихся за свободу Кубани. Северский район советские войска освободили 81 год назад – 23 февраля 1943 года.

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