Новый Вечный огонь зажгли на мемориале «Летят журавли» в Анапе

Торжественное мероприятие состоялось 2 февраля в День воинской славы России в честь победы в Сталинградской битве на обновленном обелиске «Летят журавли» в поселке Виноградном.

В церемонии приняли вице-губернатор Александр Топалов, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, депутат Госдумы Иван Демченко, мэр Анапы Василий Швец, ветераны и местные жители.

Александр Топалов от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева поздравил всех собравшихся с зажжением Вечного огня у обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам-землякам. Частицу священного огня доставили из Мамаева Кургана.

«Для Краснодарского края и всей страны война стала тяжелейшим испытанием. Сотни тысяч кубанцев ушли на фронт, отстаивали и защищали Родину. Особенно важно помнить эти события сегодня, когда наша страна сталкивается с новыми испытаниями. Вечная память героям», — сказал замглавы региона.

Памятник в этом году реконструировали. Обелиск обновили, уложили новую плитку и керамогранит. Частицу священного огня, от которого зажгли Вечный огонь, доставили из Мамаева Кургана. Юрий Бурлачко отметил, что 81 год назад завершилась Сталинградская битва, поэтому открытие в этот день обновленного мемориального комплекса с Вечным огнем является символичным.

«Это знак нашей признательности и благодарности всем, кто в годы Великой Отечественной войны приближал победу», — сказал Юрий Бурлачко.

председатель ЗСК выразил особые слова благодарности ветеранам, всем воинам и их правнукам, которые сейчас защищают страну.

Обелиск «Летят журавли» установлен в поселке Виноградном в 1975 году. Монумент посвящен памяти советских солдат, героически погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 23 сентября 1943 года при освобождении поселка Виноградный, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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