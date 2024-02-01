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Орденом Мужества наградили посмертно участника СВО из Туапсинского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ordenom-muzhestva-nagradili-posmertno-uchastnika-svo-iz-tuapsinskogo-rajona
Орденом Мужества наградили посмертно участника СВО из Туапсинского района
Фото t.me/glavatuapseregion

Жителя села Ольгинка Карена Чамяна наградили указом президента РФ Владимира Путина. Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил об этом 1 февраля.

Воспитавшей героя бабушке передал награду военный комиссар Туапсинского района Григорий Аветисян. Светлана Левоновна растила Чамяна с шести лет. По ее словам, внук твердо принял решение отправиться на фронт. Карен Чамян уже имел боевой опыт. Он участвовал в Чеченской кампании.

«Выражаю искренние соболезнования семье Карена. Быть воином — значит жить вечно», — написал Бойко в Telegram.

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