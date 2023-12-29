Глава Генштаба ВС РФ Герасимов наградил освободителей Марьинки на передовой

Генерал армии Валерий Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, которые отличились при освобождении Марьинки.

Бойцов наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость», а также Георгиевскими крестами IV степени и памятными подарками. Герасимов поблагодарил воинов за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.

«Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды. За то, что выполнили своевременно поставленную задачу, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой», — отметил генерал.

Государственные награды отличившимся бойцам спецоперации вручаются на передовой в соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего ВС РФ, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Шойгу 25 декабря доложил Путину о полном взятии Марьинки в ДНР под контроль армии России. Президент России поручил Шойгу передать поздравления и слова благодарности всем военнослужащим, принимавшим участие в боях за Марьинку. Путин подчеркнул, что взятие этого населенного пункта позволит отодвинуть боевые действия от Донецка.